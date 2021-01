CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.01.2021:Das Instrument OCI1 ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 22.01.2021 The instrument OCI1 ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.01.2021 and ex capital adjustment on 22.01.2021