CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.01.2021:Das Instrument 1CP2 VGG008271246 ADAMAS FINANCE ASIA LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 19.01.2021 The instrument 1CP2 VGG008271246 ADAMAS FINANCE ASIA LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.01.2021 and ex capital adjustment on 19.01.2021