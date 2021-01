CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.01.2021:Das Instrument UCM1 IT0001369427 BUZZI UNICEM RISP. EO-,60 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.01.2021 The instrument UCM1 IT0001369427 BUZZI UNICEM RISP. EO-,60 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.01.2021 and ex capital adjustment on 18.01.2021