CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.01.2021:Das Instrument FPRP US69423U3059 PACIFIC ETHAN. DL-,015 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.01.2021 The instrument FPRP US69423U3059 PACIFIC ETHAN. DL-,015 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.01.2021 and ex capital adjustment on 18.01.2021