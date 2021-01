CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.01.2021:Das Instrument 2GSA CA37425P2026 GESPEG RES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 08.01.2021 The instrument 2GSA CA37425P2026 GESPEG RES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.01.2021 and ex capital adjustment on 08.01.2021