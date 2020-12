CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.12.2020:Das Instrument 0QSA CA72433U3073 PISTOL BAY MNG EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 24.12.2020 The instrument 0QSA CA72433U3073 PISTOL BAY MNG EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.12.2020 and ex capital adjustment on 24.12.2020