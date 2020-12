CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 23.12.2020:Das Instrument 62R US72582K2096 PIVOTAL INV.CORP.II UTS EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.12.2020 The instrument 62R US72582K2096 PIVOTAL INV.CORP.II UTS EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.12.2020