CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 23.12.2020:Das Instrument WXC1 US4617305093 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 23.12.2020 The instrument WXC1 US4617305093 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.12.2020 and ex capital adjustment on 23.12.2020