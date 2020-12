CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.12.2020:Das Instrument LB3E US36164V3050 GCI LIBERTY INC. A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 22.12.2020 The instrument LB3E US36164V3050 GCI LIBERTY INC. A EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.12.2020 and ex capital adjustment on 22.12.2020