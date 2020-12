DELETION OF INSTRUMENT - 17.12.2020:Das Instrument 48G CA3836541001 GOVERMEDIA PLUS CANADA EQUITY hat seinen letzten Handelstag am 17.12.2020: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_EQU, SettlCurr EUR, CCP N The instrument 48G CA3836541001 GOVERMEDIA PLUS CANADA EQUITY has its last trading date on 17.12.2020: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_EQU, SettlCurr EUR, CCP N