NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 10.12.2020:Das Instrument QOL IT0001206769 SOL S.P.A. EO 0,52 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 10.12.2020: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_EQU, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument QOL IT0001206769 SOL S.P.A. EO 0,52 EQUITY has its first trading date on 10.12.2020: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_EQU, SettlCurr EUR, CCP Y