CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 04.12.2020:Das Instrument J4Q5 JE00BLR94N79 INVINITY ENER.SYS EO -,50 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 04.12.2020 The instrument J4Q5 JE00BLR94N79 INVINITY ENER.SYS EO -,50 EQUITY is traded ex capital adjustment on 04.12.2020