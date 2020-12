CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.12.2020:Das Instrument KYG2045D1079 CHANGSHOUHUA F.REGS HD-10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.12.2020 The instrument KYG2045D1079 CHANGSHOUHUA F.REGS HD-10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.12.2020