Weitere Suchergebnisse zu "Acerinox":

CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.12.2020:Das Instrument ACE1 ES0132105018 ACERINOX SA NOM. EO -,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.11.2020 und ex Kapitalmassnahme am 01.12.2020 The instrument ACE1 ES0132105018 ACERINOX SA NOM. EO -,25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.11.2020 and ex capital adjustment on 01.12.2020