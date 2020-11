DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 30.11.2020:Das Instrument CN7 US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 27.11.2020 und ex Dividende/Zinsen am 30.11.2020 The instrument CN7 US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 27.11.2020 and its ex-dividend/interest day on 30.11.2020