CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 23.11.2020;Das Instrument IIE FR0000125346 INGENICO GROUP S.A. EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.11.2020 und ex Kapitalmassnahme am 23.11.2020 The instrument IIE FR0000125346 INGENICO GROUP S.A. EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.11.2020 and ex capital adjustment on 23.11.2020