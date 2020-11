CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 13.11.2020;Das Instrument IRYA US4500472042 IRSA INV. Y REPR. ADR 10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 13.11.2020 The instrument IRYA US4500472042 IRSA INV. Y REPR. ADR 10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 13.11.2020