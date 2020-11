CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.11.2020;Das Instrument J7K ID1000070402 CITRA MARGA N. RP 500 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.11.2020 The instrument J7K ID1000070402 CITRA MARGA N. RP 500 EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.11.2020