DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 05.11.2020;Das Instrument 3GC GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 04.11.2020 und ex Dividende/Zinsen am 05.11.2020 The instrument 3GC GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 04.11.2020 and its ex-dividend/interest day on 05.11.2020