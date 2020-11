CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 04.11.2020;Das Instrument 6MM AU000000SXL4 SOUTHERN CROSS MEDIA GRP EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.11.2020 und ex Kapitalmassnahme am 04.11.2020 The instrument 6MM AU000000SXL4 SOUTHERN CROSS MEDIA GRP EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.11.2020 and ex capital adjustment on 04.11.2020