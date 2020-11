CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.11.2020;Das Instrument SCNR KYG8569A1067 SUNAC CHINA REG.S HD -,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.11.2020 The instrument SCNR KYG8569A1067 SUNAC CHINA REG.S HD -,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.11.2020