CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.10.2020;Das Instrument 0E41 US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 29.10.2020 The instrument 0E41 US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS EQUITY is traded ex capital adjustment on 29.10.2020