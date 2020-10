CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.10.2020;Das Instrument YTSN CH0325814116 KUROS BIOSCI.AG NAM.SF 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.10.2020 The instrument YTSN CH0325814116 KUROS BIOSCI.AG NAM.SF 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.10.2020