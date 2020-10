DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 08.10.2020;Das Instrument A4A GB00B0C18177 ANGLO ASIAN MNG LS -,01 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 07.10.2020 und ex Dividende/Zinsen am 08.10.2020 The instrument A4A GB00B0C18177 ANGLO ASIAN MNG LS -,01 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 07.10.2020 and its ex-dividend/interest day on 08.10.2020