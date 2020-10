DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 06.10.2020;Das Instrument AVK1 HK0000084183 AEON STORES(HK)R.L. EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 05.10.2020 und ex Dividende/Zinsen am 06.10.2020 The instrument AVK1 HK0000084183 AEON STORES(HK)R.L. EQUITY has its pre-dividend/interest day on 05.10.2020 and its ex-dividend/interest day on 06.10.2020