CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.10.2020;Das Instrument NEH US64110W1027 NETEASE INC. ADR/5 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.10.2020 The instrument NEH US64110W1027 NETEASE INC. ADR/5 EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.10.2020