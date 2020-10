DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 01.10.2020;Das Instrument WAEC SE0007074844 WALLENSTAM B FRI.0,333333 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 01.10.2020 The instrument WAEC SE0007074844 WALLENSTAM B FRI.0,333333 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 01.10.2020