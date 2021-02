CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.02.2021 Das Instrument E7CD FR0012789949 EUROPCAR MO.GRP A EO 0,01, wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.02.2021. Aus technischen Gruenden wird der Ex-Indikator heute jedoch leider nicht angezeigt. Wir bitten um ihr Verstaendnis. The instrument E7CD FR0012789949 EUROPCAR MO.GRP A EO 0,01 is traded ex capital adjustment on 08.02.2021. Due to technicall aspects the ex-indicator will not be displayed. We kindly ask for your understanding.