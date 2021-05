Korrektur/Correction DIVIDEND INFORMATION - 03.05.2021 Das Instrument CV7 IT0005010423 CERVED GROUP S.P.A. wird am 03.05.2021 NICHT ex Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung wurde auf der Hauptversammlung nicht bestaetigt. The instrument CV7 IT0005010423 CERVED GROUP S.P.A. will not bei traded ex dividened on 03.05.2021. The dividend payment was not confirmed at the main meeting.