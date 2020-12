DELETION OF INSTRUMENT - 30.12.2020:Das Instrument DE000LB0VPJ8 LBBW ALV BOANL SZ P13/21 BOND hat seinen letzten Handelstag am 30.12.2020: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_BON, SettlCurr EUR, CCP N The instrument DE000LB0VPJ8 LBBW ALV BOANL SZ P13/21 BOND has its last trading date on 30.12.2020: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_BON, SettlCurr EUR, CCP N