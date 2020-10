DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 19.10.2020;Das Instrument ARARGE320408 ARGENTINA 2025 BOND wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 16.10.2020 und ex Dividende/Zinsen am 19.10.2020 The instrument ARARGE320408 ARGENTINA 2025 BOND has its pre-dividend/interest day on 16.10.2020 and its ex-dividend/interest day on 19.10.2020