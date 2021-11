Das Instrument KMB US78440P1084 SK TELECOM CO.LTD.ADR 5/9 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 30.11.2021 The instrument KMB US78440P1084 SK TELECOM CO.LTD.ADR 5/9 EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.11.2021 and ex capital adjustment on 30.11.2021