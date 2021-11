Das Instrument 5J2 SE0010869552 GABATHER AB (PUBL) SK-,44 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 30.11.2021 The instrument 5J2 SE0010869552 GABATHER AB (PUBL) SK-,44 EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.11.2021 and ex capital adjustment on 30.11.2021