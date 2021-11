Das Instrument XY81 BMG1738J1247 BW OFFSHORE LTD. DL 0,50 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 26.11.2021 The instrument XY81 BMG1738J1247 BW OFFSHORE LTD. DL 0,50 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 26.11.2021