Das Instrument IOV US45781D1019 INOVALON HLD. A DL-000025 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 26.11.2021 The instrument IOV US45781D1019 INOVALON HLD. A DL-000025 EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.11.2021 and ex capital adjustment on 26.11.2021