DIVIDEND INFORMATION - 27.05.2021 Das Instrument 0OJ CA1349211054 CDN APARTM. PROP. R.ES.INV.TR. wird am 27.05.2021 NICHT ex Dividende gehandelt. Aus technischen Gruenden wird der Ex Indikator jedoch angezeigt. Wir bitten um Ihr Verstaendnis. The instrument 0OJ CA1349211054 CDN APARTM. PROP. R.ES.INV.TR. will not be traded ex dividened on 27.05.2021. Due to technical reasons the Ex indicator will be displayed. We kindly ask for your understanding.