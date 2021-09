Das Instrument AT0000A15MN1 ERSTE GP BNK 14-22 MTN BOND hat eine Veraenderung in den Referenzdaten. Dies fuehrt zu einer Orderloeschung zum 13.09.2021 The instrument AT0000A15MN1 ERSTE GP BNK 14-22 MTN BOND has a change of reference data causing deletion of all open orders on 13.09.2021