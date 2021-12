Das Instrument JE00BLS38C54 Mem.Ph.Auto.Z 11.12.23 SX5E WARRANT hat eine geaenderte Produktzuweisung. Dies fuehrt zu einer Orderloeschung zum 10.12.2021: WARGS_02 The instrument JE00BLS38C54 Mem.Ph.Auto.Z 11.12.23 SX5E WARRANT has a change of product relation causing deletion of all open orders effective on 10.12.2021: WARGS_02