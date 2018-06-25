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SCIDEV LTD. O.N. - XFRA INFA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




25.06.18 08:43
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SCIDEV LTD. O.N. INFA AU000000SDV5


AB/FROM ONWARDS 25.06.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,003 € 0,002 € 0,001 € +50,00% 25.06./08:11
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000SDV5 A2DNJ3 0,015 € 0,0010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,003 € +50,00%  08:10
Hamburg 0,003 € +50,00%  08:00
Stuttgart 0,003 € +50,00%  08:20
Berlin 0,003 € +50,00%  08:08
München 0,003 € 0,00%  08:03
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