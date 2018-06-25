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SCIDEV LTD. O.N. - XFRA INFA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
25.06.18 08:43
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SCIDEV LTD. O.N. INFA AU000000SDV5
AB/FROM ONWARDS 25.06.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SCIDEV LTD. O.N. INFA AU000000SDV5
AB/FROM ONWARDS 25.06.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,003 €
|0,002 €
|0,001 €
|+50,00%
|25.06./08:11
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000SDV5
|A2DNJ3
|0,015 €
|0,0010 €
= Realtime
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