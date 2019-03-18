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VENTUREX RES LTD - XFRA IHB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




18.03.19 09:50
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VENTUREX RES LTD IHB AU000000VXR5


AB/FROM ONWARDS 18.03.2019 08:49 CET


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0,14 € 0,137 € 0,003 € +2,19% 18.03./09:16
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000VXR5 A0RFJS 0,16 € 0,0060 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,15 € +9,49%  09:16
Berlin 0,141 € +8,46%  08:08
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