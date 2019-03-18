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VENTUREX RES LTD - XFRA IHB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
18.03.19 09:50
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VENTUREX RES LTD IHB AU000000VXR5
AB/FROM ONWARDS 18.03.2019 08:49 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VENTUREX RES LTD IHB AU000000VXR5
AB/FROM ONWARDS 18.03.2019 08:49 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,14 €
|0,137 €
|0,003 €
|+2,19%
|18.03./09:16
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000VXR5
|A0RFJS
|0,16 €
|0,0060 €
= Realtime
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