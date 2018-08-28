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VENTUREX RES LTD - XFRA IHB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




28.08.18 08:38
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VENTUREX RES LTD IHB AU000000VXR5


AB/FROM ONWARDS 28.08.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,111 € 0,007 € 0,104 € +1.485,71% 28.08./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000VXR5 A0RFJS 0,11 € 0,0030 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Hamburg 0,113 € +1.514,29%  09:12
Frankfurt 0,112 € +1.500,00%  08:08
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