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VENTUREX RES LTD - XFRA IHB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
17.11.17 08:45
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VENTUREX RES LTD IHB AU000000VXR5
AB/FROM ONWARDS 17.11.2017 08:27 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VENTUREX RES LTD IHB AU000000VXR5
AB/FROM ONWARDS 17.11.2017 08:27 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,013 €
|0,012 €
|0,001 €
|+8,33%
|17.11./08:27
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000VXR5
|A0RFJS
|0,015 €
|0,0012 €
= Realtime
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