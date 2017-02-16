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VENTUREX RES LTD - XFRA IHB: WIEDERAUFNAHME/RESTART




16.02.17 09:46
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

VENTUREX RESOURCES LTD. IHB AU000000VXR5


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,006 € 0,004 € 0,002 € +50,00% 16.02./08:52
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000VXR5 A0RFJS 0,0080 € 0,0010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,006 € +50,00%  08:52
Frankfurt 0,006 € +20,00%  08:22
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