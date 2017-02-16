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VENTUREX RES LTD - XFRA IHB: WIEDERAUFNAHME/RESTART
16.02.17 09:46
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VENTUREX RESOURCES LTD. IHB AU000000VXR5
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Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,006 €
|0,004 €
|0,002 €
|+50,00%
|16.02./08:52
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000VXR5
|A0RFJS
|0,0080 €
|0,0010 €
= Realtime
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