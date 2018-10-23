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ICAHN ENTERPR. 2020 - XFRA I0CB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




23.10.18 07:05
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ICAHN ENTERPR. 2020 I0CB US451102AX52


AB/FROM ONWARDS 23.10.2018


Aktuell
Übernahmen voraus - 50 Mio. USD Umsatz pro Jahr
Nächster 100 Bagger von Börsenstar nach 50.133% mit Aurora Cannabis

High Hampton Holdings Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
100,988 $ 101,037 $ -0,049 $ -0,05% 23.10./08:34
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US451102AX52 A1UL3V 102,70 $ 99,73 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 100,91 $ 0,00%  22.10.18
Berlin 100,219 $ 0,00%  08:04
Frankfurt 100,988 $ -0,05%  08:07
  = Realtime
Aktuell
Volltreffer - Weltklasse-Resultate von 30 g/t Gold über 9,08 Meter. Neuer 694% Gold Hot Stock nach 9.923%

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