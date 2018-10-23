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ICAHN ENTERPR. 2020 - XFRA I0CB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.10.18 07:05
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ICAHN ENTERPR. 2020 I0CB US451102AX52
AB/FROM ONWARDS 23.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ICAHN ENTERPR. 2020 I0CB US451102AX52
AB/FROM ONWARDS 23.10.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|100,988 $
|101,037 $
|-0,049 $
|-0,05%
|23.10./08:34
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US451102AX52
|A1UL3V
|102,70 $
|99,73 $
= Realtime
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