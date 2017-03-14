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CN DAYE NON-FE.M.M.HD-,05 - XFRA H TFTB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
14.03.17 09:14
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CN DAYE NON-FE.M.M.HD-,05 TFTB BMG2125C1029
AB/FROM ONWARDS 14.03.2017 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CN DAYE NON-FE.M.M.HD-,05 TFTB BMG2125C1029
AB/FROM ONWARDS 14.03.2017 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,013 €
|0,013 €
|- €
|0,00%
|14.03./08:50
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG2125C1029
|A0YALP
|0,019 €
|0,010 €
= Realtime
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