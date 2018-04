XFRA H REFERENCE TO MARKET INFORMATION OF CLEARSTREAM BANKING

Reference to market information of Clearstream BankingThe General Management of the Frankfurt Stock Exchange hereby refers tothe market information of Clearstream Banking regarding U.S. Ukraine- andRussia-related sanctions, published under the following link:https://edit.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/settlement/a18063/95762Verweis auf die Marktinformation von Clearstream BankingDie Geschaeftsfuehrung der Frankfurter Wertpapierboerse verweist hiermitauf die Marktinformation von Clearstream Banking bezueglich der U.S.Sanktionen bezogen auf die Ukraine und Russland, die unter dem folgendenPfad veroeffentlicht worden ist:https://edit.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/settlement/a18063/95762