XFRA H MJAFR - HANDELSUNTERBRECHUNG

Unterbrechnung des Handels von im Spezialistenmodell in der FortlaufendenAuktion gehandelten Wertpapieren.Aufgrund einer Quotierungsunterbrechung wird der Handel in den vomQuoteverpflichteten MJAFR (Equinet Bank AG) betreuten Wertpapierenunterbrochen.Bestehende Orders werden nicht geloescht.Wir werden Sie ueber den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Handelsinformieren.Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an das MarketSupervision Helpdesk unter der Telefonnummer +49-69-211-15530.