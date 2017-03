Fuer folgende Geschaefte in der ISIN US7013543001, Wertpapier-Name:PARKERVISION INC. DL-,01 , wird ein Mistrade-Antrag geprueft:Datum Zeit Volumen Preis08.03.2017 12:32:13 800 2,49508.03.2017 12:33:33 1.240 2,495Fair Value lt. Antragsteller: 3,495 EUR