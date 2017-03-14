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KONZUM INVT+ASS.MGMT - XFRA H KNZ3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
14.03.17 10:43
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KONZUM INVT+ASS.MGMT UF25 KNZ3 HU0000142419
AB/FROM ONWARDS 14.03.2017 09:40 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KONZUM INVT+ASS.MGMT UF25 KNZ3 HU0000142419
AB/FROM ONWARDS 14.03.2017 09:40 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,40 €
|0,438 €
|-0,038 €
|-8,68%
|14.03./10:57
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|HU0000142419
|A2AHUF
|0,71 €
|0,067 €
= Realtime
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