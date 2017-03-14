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KONZUM INVT+ASS.MGMT - XFRA H KNZ3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




14.03.17 10:43
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KONZUM INVT+ASS.MGMT UF25 KNZ3 HU0000142419


AB/FROM ONWARDS 14.03.2017 09:40 CET


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0,40 € 0,438 € -0,038 € -8,68% 14.03./10:57
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
HU0000142419 A2AHUF 0,71 € 0,067 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,403 € 0,00%  13.03.17
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