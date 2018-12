Heute findet eine Neuemission im Handelsmodell Fortlaufende Auktion mitSpezialist (Boerse Frankfurt, MIC: XFRA) statt:Emittent: DFV Dt.Familienversicherung AGISIN: DE000A2NBVD5WKN: A2NBVDKuerzel: DFVSpezialist: Wolfgang Steubing AGXetra-ID des Spezialisten. WSTFRErster Preis: Fruehestens 15 Minuten nach Veroeffentlichung des erstenindikativen Quotes und nach der ersten Preisfeststellung auf Xetra (MIC:XETR).Detaillierte Information entnehmen sie bitte dem Xetra-Rundschreiben124/18.Today IPO on Boerse Frankfurt (MIC: XFRA), Trading Model: ContinuousAuction With Specialist:Issuer: DFV Dt.Familienversicherung AGISIN: DE000A2NBVD5WKN: A2NBVDSymbol: DFVSpecialist: Wolfgang Steubing AGSpecialist's Xetra-ID: WSTFRFirst Price Maintenance: Not earlier than 15 minutes after placing of thefirst indicative quote and not before the first price maintenance on Xetra(MIC: XETR).For detailed information pls. refer to Xetra Circular 124/18.